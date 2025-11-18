País torres del paine

Presidente envía condolencias a familiares de víctimas de tragedia en Torres del Paine y destaca labor de equipos de rescate

Por CNN Chile

18.11.2025 / 18:44

El mandatario destacó el trabajo de Carabineros, el Ejército, Socorro Andino y Conaf en las labores de búsqueda, rescate y evacuación, desarrolladas en medio de intensas nevadas y vientos de hasta 190 km/h, y envió sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas.

El Presidente Gabriel Boric se refirió este martes al lamentable accidente que dejó cinco turistas fallecidos en el Parque Nacional Torres del Paine, enviando sus condolencias a las familias y resaltando el trabajo de los equipos de emergencia.

“A propósito del lamentable accidente de turistas extranjeros en el Parque Nacional Torres del Paine, quisiera reconocer a los equipos de Carabineros, el Ejército, Socorro Andino y Conaf, quienes han trabajado arduamente y desde el primer momento en las labores de búsqueda, rescate y ahora evacuación de las personas extraviadas en el sector, en medio de una intensa nevada y vientos de hasta 190 kilómetros por hora”, señaló a través de redes sociales.

El mandatario también expresó sus sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas.

Sepan que cuentan con toda la colaboración de las autoridades e instituciones chilenas en estos difíciles momentos”, sostuvo

Las víctimas, que correspondían a turistas mexicanos, alemanes y británicos, recorrían el lugar aparentemente solos y sin guía.

