Presidente electo Kast y acusaciones de “amarre” de funcionarios públicos: “Debemos poder analizar su prestación de servicios”

Por CNN Chile

22.12.2025 / 10:16

El mandatario electo además hizo un llamado a los trabajadores del sector público y aseguró que "cada uno sabe si su trabajo aporta o no aporta a la calidad de vida de otras personas".

El Presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a la polémica surgida en los últimos días, luego que la actual oposición acusara “amarres” de funcionarios públicos en el marco de la negociación por el reajuste en el sector público.

En conversación con T13, Kast fue consultado sobre el acuerdo del Ministerio de Hacienda que ha sido reprochado por personeros opositores.

Al respecto, aseguró que “nosotros hemos señalado que el nuevo gobierno tiene que tener la posibilidad de analizar la prestación de servicios de algunos que se denominan funcionarios públicos“.

“Y hemos también señalado, así como le hemos dicho a las personas inmigrantes irregulares, a los prófugos de la justicia, que aquellos que tengan claridad, cada uno sabe si su trabajo aporta o no aporta a la calidad de vida de otras personas. Si él tiene conciencia, nosotros le pediríamos -si es alguien que asumió hace poco o que quiere quedarse amarrado por un proyecto de ley- que lo piense bien“, añadió.

Consultado sobre qué es lo que significa que lo piense bien, remató que “que él piense en Chile, que piense en el bien de Chile. Que piense cuánto le ha aportado él a la calidad de vida de las personas“.

