Presidente del PDG descarta apoyar a Jara o Kast: “No estamos en la lógica de las izquierdas y derechas y sus odiosidades”

Rodrigo Vattuone enfatizó que su electorado busca soluciones concretas y no se guía por la lógica de izquierda o derecha, dejando la responsabilidad de conquistar a esos votantes a los candidatos que pasaron a segunda vuelta.

“Sé que es difícil que la gente lo pueda entender. Ayer nos apoyaron más de dos millones y medio de chilenos que se vieron representados en el programa de Franco y en su proyecto, pero no somos dueños de sus votos. Creer eso sería ningunear a esas personas”, sostuvo Vattuone en conversación con La Tercera, subrayando la responsabilidad de conquistar a esos electores recae ahora en Jeannette Jara y José Antonio Kast.

El timonel del PDG descartó acercamientos inmediatos con los comandos de ambos candidatos, aunque admitió que en los próximos días podrían producirse conversaciones.

“Por ahora no he recibido ningún llamado”, afirmó.

Vattuone explicó que “no estamos en la lógica de las izquierdas y las derechas y sus odiosidades” y que los votantes de Parisi buscan “soluciones reales, no promesas ni cantos de sirena”.

Según él, los electores se sienten desconectados de la clase política tradicional y esperan medidas concretas sobre corrupción, privilegios y apoyo a la clase media y a los emprendedores.

“Los que ahora tienen que salir a hacer la pega son la señora Jara y el señor Kast”, puntualizó, ratificando los dichos de Parisi.