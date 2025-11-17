Presidente de Republicanos dice que existen “bastantes coincidencias” con los votantes de Franco Parisi

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló que existen “coincidencias” con los votantes de Franco Parisi respecto a sus preocupaciones, centradas en la arista económica y de seguridad.

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se medirá en segunda vuelta contra la abanderada del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, este próximo 14 de diciembre. Un electorado clave para definir el balotaje serán los votantes de Franco Parisi, quien en primera vuelta quedó en tercer lugar y mantuvo su popularidad en la zona norte del país.

En ese contexto, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, comentó en Emol que, desde su análisis, el perfil del votante de Parisi “son personas, en el fondo, que les gustaría tener una respuesta mucho más radical en materia de seguridad pública y particularmente en materia económica”.

Además, considera que estos electores son contrarios a la burocracia estatal y, en diversas materias, más afines a Kast que a Jeannette Jara. “Algo vi de cuál es el foco de sus intereses, de sus preocupaciones, y coincidimos bastante. Tienen un tremendo desafío y al final del día la gente tiene súper clara la película”, cerró.