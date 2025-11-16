Presidente de Republicanos afirma “confianza” en que Kast pase a segunda vuelta y destaca “expectativas” en la elección parlamentaria

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, anticipó que existen “grandes expectativas en la elección parlamentaria”. Respecto a las presidenciales, destacó que está confiado en que su candidato, José Antonio Kast, se medirá en el balotaje contra Jeannette Jara el 14 de diciembre.

En el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el presidente del Partido Republicano y candidato a senador por la Región de Valparaíso, Arturo Squella, se refirió al proceso electoral.

En ese contexto, el timonel de Republicanos señaló en Radio Biobío que ha sido un día intenso debido a las altas temperaturas y destacó que “hay grandes expectativas en la elección parlamentaria”, además de anticipar que “confiamos en que sea José Antonio Kast quien pase a segunda vuelta”.

Asimismo, planteó que la ciudadanía tendrá que elegir “en un mes más cuál es el modelo de sociedad que quieren para los próximos cuatro años. Y en eso, por supuesto, el trabajo que hagamos los parlamentarios que resultemos electos va a ser fundamental”.

Consultado sobre el ánimo de la colectividad, expresó que se encuentran “esperanzados y contentos” y, en caso de que su carta presidencial no fuera electa, adelantó que se sumará a trabajar “hoy día mismo con la persona que pase a segunda vuelta y que enfrente a Jeannette Jara el 14 de diciembre”.