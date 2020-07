VIDEO RELACIONADO – Rebaja de sueldos a autoridades será de 25% ( 03:02)

“Yo me he dado cuenta que en política uno nunca puede empujar mucho, pero es difícil lograr exactamente lo que uno quiere, yo diría que ‘conforme’ no es la palabra, pero estoy consciente que es un avance y todavía queda mucho para seguir disminuyendo brechas salariales en el sector público y privado. Pero hay un dato insoslayable: cuando llegamos el 2014, el sueldo de los parlamentarios era 40 veces el sueldo mínimo, hoy es 22 veces”.

Con esas palabras el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, se refirió a la rebaja del 25% de las dietas parlamentarias que entrará a operar desde agosto, tras ser definidas por el Consejo de la Alta Dirección Pública (ADP).

“Sería una tontera de mi parte decir que no es un avance, no es lo que queríamos, queríamos un 50%, se habría ajustado a la realidad, pero vamos a seguir dando la pelea, no nos quedaremos tranquilos”, agregó Boric, uno de los principales impulsores de este proyecto, en Radio Universo.

La “esencial independencia”

En conversación exclusiva para CNN Chile, el presidente del Consejo de la Alta Dirección Pública y director del Servicio Civil, Alejandro Weber, no sólo destacó como “significativa” la rebaja de 25% de la dieta, sino que subrayó que la decisión permite “mantener la independencia de la labor”.

“Este es un principio fundamental, dada la tarea que cumplen los parlamentarios. Ellos no solamente desarrollan las nuevas leyes y políticas públicas, sino también fiscalizan a otras instituciones. Y en esa compleja interacción es esencial que la remuneración les permita poder dedicarse de forma exclusiva a esa labor, sin riesgos de captura o de corrupción”, señaló.

A propósito de los criterios para decidir la rebaja, Weber explica que uno de ellos tiene que ver con el desarrollo de la toma de decisiones en el área en los últimos años. “Esto, por lo demás, lo hemos visto en la historia de las reformas del Estado que han considerado incrementos en las remuneraciones de los funcionarios públicos y por lo tanto de los parlamentarios, con dos propósitos: profesionalizar la función pública y evitar riesgos de captura”, explicó.

Consultado por CNN Chile sobre este tema, el diputado Gabriel Boric aseguró que está de acuerdo en que “las remuneraciones de parlamentarios deben permitir tanto la exclusividad de su labor como la independencia, pero no creo que cifras exorbitantes para el país (lo hagan). A Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, igual le dictaron las leyes las pesqueras cuando había que votar la Ley de Pesca. Longueira, lo mismo. SQM corrompió al PS“, afirmó.

“En Chile nos hemos acostumbramos a una serie de privilegios que se asumen de manera irreflexiva, como parte del orden natural, cuando la realidad del país es que la media es de 350 lucas, la mediana es del orden de $500 mil, entonces está muy desproporcionado”, agregó.

Asimismo, y pese a las dificultades de la crisis, cree que “tenemos que apuntar a reducir la desigualdad para que nadie gane 10 veces más de lo que gane el que menos”, apuntó. “No estoy conforme, pero entiendo que avanzamos y eso me da una sensación de que se puede. Tenemos que seguir”.

La postura de Van Rysselberghe

La senadora por la Región del Biobío, consultada por este medio, no quiso responder el emplazamiento del diputado Boric.

Acerca de la rebaja en la dieta, la presidenta de la UDI cree que “no ayuda en nada” a mejorar la situación de desprestigio por la que pasa la política. “Para ser bien sincera (…) Yo creo que la deslegitimación de la política no viene por eso. Son múltiples otras razones, pero creo que eso no ayuda”, dijo a La Tercera.

“Entiendo que es una decisión que se tomó, que está basada en legislación comparada, que no fue una decisión unánime por lo demás, pero tiene una racionalidad detrás, no es al ‘tincómetro’ pero, ¿si yo creo si eso va a mejorar la calidad de la política? Yo creo que no”, aseguró.

A unos un 25%, a otros un 10% y a algunos un 1%

La Alta Dirección Pública consideró tres criterios para establecer la rebaja salarial de los parlamentarios, ministros y el presidente de la República:

La escala única de sueldos

La situación económica del país

La experiencia comparada

“Esa combinación de factores fueron los que determinaron que, en el caso de los parlamentarios y los ministros, la rebaja fuera de un 25%; en el caso del presidente de la República, subsecretarios, intendentes y gobernadores de un 10% y un 1% para cargos gerenciales en el Estado”, explica Alejandro Weber, directivo de la entidad a cargo de definir el esperado recorte.

Consultado sobre las definiciones caso a caso, el presidente del Consejo ADP dice que los montos están “basados en la mejor experiencia internacional disponible y también en un análisis interno de la historia de las políticas públicas en el país, en un contexto de desconfianza en las instituciones y de una crisis social y política relevante”.

Más allá de las diferencias, para el diputado Gabriel Boric “la pregunta (de fondo) es acerca del valor del trabajo no solo en sectores públicos sino también en los privados, ¿por qué una persona que trabaja 45 horas semanales, conduciendo un camión de basura gana $350 mil en Punta Arenas y un gerente de empresas que va a cuatro reuniones al mes saca 40 palos?”.

“Evidentemente, las competencias son diferentes. No digo que todos ganen lo mismo, pero hay que avanzar en disminuir la brecha, porque la desigualdad es muy grande, el valor del trabajo debe ser regulado y es parte de lo que hemos vivido en Chile con el estallido social”, reflexiona el parlamentario.