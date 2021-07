El lunes se dio inicio al regreso a clases presenciales, tras el fin de las vacaciones de invierno, pese a que por lo menos 19 colegios de Santiago no contaban con las condiciones para abrir su puertas en medio de la pandemia de COVID-19.

Uno de esos casos fue el Instituto Nacional (IN), donde no se llevarán a cabo las clases en sus aulas. Debido a esto, un grupo de sus estudiantes decidió realizar una toma en protesta por las deficiencias en la infraestructura del establecimiento educacional.

Al respecto, Matías Paredes, presidente del Centro de Alumnos del IN, declaró a CHV Noticias que “estamos dentro de esos 19 liceos que no poseen las condiciones mínimas para poder retornar a la presencialidad y el liceo está en las mismas condiciones de las que quedó en 2019, a excepción de la remodelación de uno de los baños, lo que se enmarca dentro del proyecto de tránsito a liceo mixto”.

Junto a esto, también cuestionó que “no hemos tenido mayores avances en términos de recursos, no hay compromisos de recursos” por los efectos de la pandemia.

Sobre las condiciones de las salas de clases, el dirigente estudiantil describió que, por ejemplo, los pupitres no se pueden mover, por lo que no se cumple el distanciamiento mínimo entre estudiantes. “Es imposible un retorno 100% presencial, lo que nos lleva a la modalidad híbrida, la que está en cero condiciones de implementarse porque no están los recursos tecnológicos ni materiales”, criticó.

Además, adelantó que tienen agendada una reunión este jueves con la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

“En un colegio con un 78% de vulnerabilidad, donde las condiciones sociales no permiten que la casa sea un ambiente propicio para el aprendizaje, claramente se hace necesario un retorno, tomando los resguardos pertinentes”, manifestó.

Finalmente, sobre la eventual responsabilidad que le cabe al Ministerio de Educación (Mineduc) por el llamado al retorno a clases presenciales y las deficiencias en infraestructura para que algunos establecimientos puedan llevarlo a cabo, Paredes concluyó que “nos parece paradójico y molesto cuando se es tan insidioso en un retorno presencial, pero a la vez no se están entregando esas condiciones mínimas que son necesarias para volver”.