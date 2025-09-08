Presidente Boric llegará hasta el Biobío para participar en la habilitación del Puente Industrial y en la entrega de viviendas

La entrega de viviendas corresponde al megaproyecto habitacional Jardines de Hualqui, que beneficiará a 202 familias de Hualqui.

El presidente Gabriel Boric arribará a la Región del Biobío este martes 9 de septiembre para participar en la habilitación de un puente y en la entrega de viviendas.

El mandatario realizará las actividades en la provincia de Concepción, junto a la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; y la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta.

En detalle, el jefe de Estado encabezará la habilitación del Puente Industrial, “una nueva conexión vial entre las comunas de San Pedro de la Paz y Hualpén que cruza el río Biobío y suma un total de 6,4 kilómetros de infraestructura, incluyendo 2,52 kilómetros de puente, transformándose en el puente fluvial más largo de Chile y el quinto sobre el río Biobío (Puente Bicentenario Patricio Aylwin; Puente Llacolén; Puente Juan Pablo II y Puente Ferroviario)”, detallaron desde Presidencia.

Esta iniciativa contempló una inversión de US$ 250 millones y cuando esté operativa “mejorará significativamente la conectividad del Gran Concepción, ya que junto a otras soluciones viales, permitirá reducir los tiempos de traslado en hasta un 20%, mejorando la vialidad en la Ruta 160 y aumentando la seguridad vial para las cerca de 350 mil personas pertenecientes a las comunas de San Pedro de la Paz, Hualpén y Concepción”.

Durante la jornada, Boric también será parte de la ceremonia de entrega de viviendas del megaproyecto habitacional Jardines de Hualqui, del Fondo Solidario de Elección de Viviendas DS 49 Construcción en Nuevos Terrenos. Ese proyecto beneficiará a 202 familias de la comuna de Hualqui.

El presidente retornará a la Región Metropolitana este mismo martes 9.