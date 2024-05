Desde el Hospital del Trabajador, el presidente Gabriel Boric encabezó la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. Desde allí, dijo que no descansarán hasta dar con los responsables y hacer justicia por el triple homicidio de carabineros en Cañete. “Sin seguridad no hay libertad, sin libertad no hay democracia y sin democracia no hay justicia. Yo quiero un país que sea seguro, libre, democrático y justo (…). Hoy día la seguridad es una prioridad y todos quienes cometan o atenten contra la seguridad del Estado, contra quienes nos cuidan, contra la convivencia, respondan ante la justicia. Esa es una convicción personal con la que me despierto y con la que me acuesto”, expresó el mandatario.