Presidente Boric se reúne en Corea con Ban Kin-moo, ex Secretario General de la ONU

Este jueves, el presidente Gabriel Boric se reunió con el ex Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, en Seúl, capital de Corea del Sur.

Durante la reunión con el destacado diplomático surcoreano, ambos conversaron sobre su experencia, además de los diferentes desafíos globales actuales.

También participaron en la cita el canciller Alberto van Klaveren, con quien luego también visitó el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (KIST, en inglés).

“Nos reunimos para conversar sobre su trayectoria en la ONU y la importancia de fortalecer la cooperación internacional, la promoción de la democracia y avanzar hacia un desarrollo sostenible”, señaló Boric en su cuenta de X (ex Twitter).

El mandatario se encuentra en el país asiático para participar de la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en la ciudad de Gyeongju, situada a unos 350 kilómetros al sureste de Seúl.