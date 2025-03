Presidente Boric pide a la izquierda mundial “menos retórica y más acción” frente a la ultraderecha

“A mí la ultraderecha no me da miedo; a mí lo que me preocupa es cual es la alternativa que nosotros estamos ofreciendo”, sostuvo el mandatario durante una entrevista.