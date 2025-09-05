Presidente Boric llama a disfrutar con responsabilidad para el 18: “Si toman no manejen, se convierten en asesinos potenciales”

"Quiero hacer un llamado a la responsabilidad. Imagínense lo que sería para cualquiera de nosotros que algún familiar falleciera porque alguien estaba manejando curado", recalcó el mandatario.

El presidente Gabriel Boric hizo un llamado a disfrutar con responsabilidad para estas Fiestas Patrias.

En un nuevo consejo de gabinete, el mandatario señaló que septiembre es un mes donde “el pecho se nos llena de orgullo chileno, dan ganas de celebrar” y por eso, “queremos llamar a todos los chilenos y chilenas a celebrar, pasarlo bien, a no inhibirse en la celebración y también a cuidarse”.

De todos modos, subrayó que es posible disfrutar con amigos y familiares y, al mismo tiempo, cuidarse.

Además, recordó que durante estas fechas los siniestros viales aumentan de manera significativa.

“Las celebraciones del 18 de septiembre tradicionalmente son un momento en donde los accidentes viales aumentan muy significativamente. No solamente entre choques de auto, sino también con atropello de peatones que caminan por sectores no habilitados”, dijo.

En esa línea, fue enfático en afirmar: “Quiero hacer un llamado a la responsabilidad. Imagínense lo que sería para cualquiera de nosotros que algún familiar falleciera porque alguien estaba manejando curado”.

“Quiero ser muy insistente y explícito en esto, si van a tomar no manejen, se convierten en asesinos potenciales. No solamente en irresponsables, no solamente en que pueden enfrentar una multa y perder la licencia, en asesinos potenciales. Así que, por favor, cuidémonos todos y este 18 disfrutemos estas fiestas en seguridad”, concluyó.