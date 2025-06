Presidente Boric expresa que está “doblemente enamorado” tras nacimiento de su hija Violeta: “Mi admiración a Paula”

"Es una niña de invierno, pero ella misma es la primavera", manifestó, añadiendo que lo que se viene ahora es "amor, toneladas de amor, alegría". "Es una niña de invierno, pero ella misma es la primavera", dijo.

La noche de este miércoles se confirmó el nacimiento de Violeta Boric Carrasco, la primera hija del presidente Gabriel Boric junto a su pareja, Paula Carrasco.

Paula Carrasco dio a luz en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y esta mañana el mandatario salió del recinto para hablar sobre la llegada de su bebé, y expresó su admiración por su pareja.

“Es abrumador ver, sentir la vida y presenciar lo que hace la mujer, el cuerpo de la mujer, es realmente tremendo. Insisto, mi admiración a Paula y a través de ella a todas las mujeres de Chile y el mundo, porque los hombres no somos nada al lado”, dijo.

El mandatario agradeció por la preocupación, apoyos y cariños expresados durante las últimas semanas.

Consultado sobre detalles del nacimiento, como el peso y cuánto midió Violeta, respondió que “lo conversamos y preferimos guardar los detalles”, pero dijo que su hija es “es madre total”.

“Es una niña de invierno, pero ella misma es la primavera”, expresó, añadiendo que “ya estoy doblemente enamorado”. En cuanto a Paula, dijo que “está bien, está sanita”.

Boric: “Siempre hablaré como padre”

Cuando se le preguntó cómo conciliará su vida de presidente y como padre, afirmó que “siempre he dicho que uno no puede ser dos personas a la vez, uno no es presidente un rato y padre otro rato, uno es la misma” persona.

“Ahora siempre voy a hablar como padre y también como presidente y tengo un sentido de responsabilidad tremendo por el presente, por el futuro de Chile, por el país que le vamos a legar a las Violetas del futuro. Voy a estar todo lo presente que pueda dentro de mis responsabilidades, no voy a dejar en ningún momento dejar de responder con mis responsabilidades”, aseguró.

Añadió que ser presidente es un privilegio y que si bien hay “momentos duros” se debe seguir con firmeza.

También le agradeció a la ministra Ximena Aguilera porque ya le pusieron el anticuerpo monoclonal Nirsevimab contra el virus sincicial.

Por el otro lado, comentó que sus padres “están chochos” y que su hermano Simón -quien ya es padre- le recomendó “estar atento a las necesidades de la madre”.

Lo que se viene ahora -dijo- es “amor, toneladas de amor, alegría”.