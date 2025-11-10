Presidente Boric designa al general Pedro Varela como próximo comandante en jefe del Ejército

El oficial, actual comandante de Operaciones Terrestres, asumirá el mando en marzo de 2026 en reemplazo del general Javier Iturriaga, en una transición que marca la continuidad institucional de las Fuerzas Armadas.

El Presidente Gabriel Boric designó este lunes al general de División Pedro Raúl Varela Sabando como próximo comandante en jefe del Ejército, quien asumirá el mando institucional en marzo de 2026.

La designación, formalizada en una reunión en La Moneda con la ministra de Defensa Adriana Delpiano, representa un cambio generacional en la cúpula castrense.

Varela, oriundo de Chiguayante, reemplazará al general Javier Iturriaga, designado en 2021 por el expresidente Sebastián Piñera y recordado por su controvertida declaración durante el estallido social sobre “la guerra contra un enemigo poderoso”.

Trayectoria de especialista en inteligencia y ciberdefensa

Con 38 años de carrera, Varela ingresó a la Escuela Militar en 1986 y se especializó en Estado Mayor e Inteligencia Militar. Posee un magíster en Planificación y Gestión Estratégica y en 2020 impulsó el desarrollo de capacidades de ciberdefensa como general de Brigada de la Dirección de Inteligencia del Ejército.

Según reportó Cooperativa, en 2023 ejerció como Comandante del Comando Conjunto Norte, coordinando el despliegue de fuerzas militares en zonas estratégicas. Actualmente se desempeña como comandante de Operaciones Terrestres, cargo que le otorga responsabilidad directa sobre el alistamiento operacional de la Fuerza Terrestre.

Su nombramiento refleja la evolución tecnológica de las Fuerzas Armadas y mantiene la tradición de ascensos por mérito dentro de la institución.