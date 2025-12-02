Presidente Boric encabezó desayuno con miembros de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos en La Moneda

En la instancia, el mandatario destacó los avances del Gobierno en materia de derechos humanos.

Este martes, el presidente Gabriel Boric encabezó un desayuno en La Moneda con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).

En la instancia, que se realizó en el Salón O’Higgins, también estuvo presente el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.

La conversación entre el mandatario y la organización se extendió por cerca de una hora y media, y Boric reconoció la lucha de la AFEP por su búsqueda incansable por justicia.

También destacó los avances del Ejecutivo en materia de derechos humanos.

“Mi objetivo durante estos 4 años ha sido acercarnos desde una posición de humildad, de reconocimiento, pero sobre todo de trabajo, de trabajo conjunto y de no solamente no olvidar, no solamente no buscar justicia, sino reconocer, dar dignidad”, expresó el mandatario.