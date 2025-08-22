Presidente Boric defiende designación de Grau en Hacienda: “No estoy para dejar contento a la derecha”

El mandatario destacó que su principal objetivo es garantizar la eficacia del Ministerio de Hacienda, y que Nicolás Grau continuará la línea de responsabilidad fiscal iniciada por Marcel, enfocándose en la reactivación económica y la generación de empleo.

El presidente Gabriel Boric respondió este jueves a las críticas de diversos parlamentarios tras la sorpresiva salida de Mario Marcel y la posterior designación de Nicolás Grau como nuevo ministro de Hacienda.

¿Qué dijo el presidente Boric por la designación de Grau?

El mandatario subrayó que su prioridad no es “dejar contenta a la derecha”, sino asegurar que el ministerio funcione con eficacia.

“Nicolás Grau ha demostrado en su paso por el Ministerio de Economía una tremenda capacidad de diálogo, que es lo importante. Ha sacado adelante proyectos que muchos nos dijeron que iban a ser imposibles”, señaló Boric.

Entre las iniciativas que destacó el presidente se encuentran la ley de permisos sectoriales, el plan de fortalecimiento del Biobío y la ley de fraccionamiento pesquero, impulsadas por Grau junto a su equipo.

Boric agregó que “no me extraña que algunos parlamentarios de derecha critiquen ahora a otro ministro, tras haber cuestionado durante años al exministro Marcel. Eso no afecta mis decisiones”.

El presidente reafirmó que Grau continuará una línea de responsabilidad fiscal, con especial énfasis en la reactivación económica y el empleo, manteniendo la coordinación iniciada con Marcel.

“El trabajo habla por sí mismo”

Más temprano, el propio Nicolás Grau se refirió a las críticas en conversación con CNN Chile.

El nuevo jefe de la billetera fiscal destacó que “todas estas cosas siempre se solucionan con trabajo. Con todos los parlamentarios hemos tenido un excelente trabajo legislativo en conjunto”.

Grau agregó que la construcción de mayorías ha sido clave en todos los proyectos de ley, involucrando tanto al oficialismo como a la oposición, y afirmó que “el país sabe de mi trabajo y estoy seguro de que seguirá siendo positivo en Hacienda”.

Ante las dudas sobre sus capacidades, enfatizó: “El trabajo habla por sí mismo, tanto lo que hemos realizado hasta ahora como lo que vamos a realizar en adelante”.

