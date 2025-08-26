Presidente Boric condena vandalización de sinagoga en Santiago: “La violencia y amenaza no son el camino”

El pasado viernes, encapuchados pintaron el muro del recinto de rojo, lanzaron panfletos y desplegaron un lienzo contra la guerra en Gaza.

La tarde de este martes, el presidente Gabriel Boric condenó la vandalización de la sinagoga Bicur Joilim, ubicada en la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana.

El ataque a la sinagoga más antigua de Santiago fue el pasado viernes, cuando, tras comenzar el Sabbat, tres sujetos llegaron y desplegaron un lienzo contra la guerra en Gaza.

Los encapuchados también pintaron el muro de rojo y lanzaron panfletos con la imagen del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con un balazo en la frente.

¿Qué dijo el presidente Boric sobre el ataque a sinagoga?

En sus redes sociales, el mandatario escribió que el Estado de Chile “condena sin matices la vandalización de la sinagoga Bicur Joilim. La violencia y la amenaza no son el camino”.

“Que el gobierno de Netanyahu sea criminal, como de hecho lo es, no puede implicar que se amedrente a miembros de una comunidad ni justificar el odio a un pueblo”, agregó.

El jefe de Estado siguió la línea del canciller Alberto Van Klaveren, quien previamente también rechazó el hecho. “No se puede normalizar ninguna expresión de odio o violencia, no existe argumento que justifique el amedrentamiento y la discriminación. La única forma de manifestar disenso en democracia es el diálogo franco y respetuoso”, escribió el ministro.