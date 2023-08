A través de su cuenta de X (antes Twitter) el presidente Gabriel Boric se refirió a los casos de corrupción detectados desde el denominado caso Convenios.

“Más allá del debate jurídico, en mi opinión, quienes se han servido de recursos públicos (como el caso de Democracia Viva) han incurrido en actos de corrupción. Y esas personas deben responder ante la justicia y el Gobierno colaborar activamente en ello”, señaló el jefe de Estado.

En esa línea, el mandatario manifestó que “en esto no podemos tener medias tintas, y es totalmente irrelevante si son o no cercanos a alguien. El sentido de la función pública es servir al pueblo y al bien común, no servirse de él“.

“Por eso el Estado debe mejorar sus estándares pensando en como llegar mejor a las personas”, agregó.

Asimismo, reiteró que ha instruido al Gobierno “total transparencia, colaboración con la justicia y Contraloría y nada de defensas corporativas (lo que no es lo mismo que acusar al voleo y sin pruebas). A la corrupción no hay que cederle ni un espacio“.

Finalmente, el mandatario insistió en la importancia de colaboración del sector público junto al sector privado y a la sociedad civil.

“Ni el mercado ni el Estado por sí solos son capaces de resolver los tremendos desafíos como sociedad. Nos necesitamos juntos y colaborando”, dijo.

“Para poder financiar responsablemente estos desafíos (en particular en pensiones, salud y educación), necesitamos más recursos. Crecimiento, eficiencia en el gasto, mejor fiscalización y tributación más progresiva. De eso se trata el pacto fiscal que hemos propuesto a Chile“, zanjó.