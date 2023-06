En el marco de su visita a la Región del Biobío y tras el paso del sistema frontal, el presidente Gabriel Boric se refirió al caso Convenios. En esa línea, expresó que “toda irregularidad tiene que salir a la luz” y que instruyó a todos los ministerios entregar antecedentes respecto a la entrega de recursos por trato directo.

“Yo le he instruido a todos nuestros colabores en el Gobierno, y en particular, a los ministerios, es que acá hay que anticiparse. (…) Hay una duda razonable que se genera cuando suceden estas cosas, que es si el Gobierno hubiese reaccionado, si es que la prensa no lo hubiese sacado a la luz”, manifestó a través de un punto de prensa.

“En este caso, quiero felicitar al medio Timeline de Antofagasta que realizó la primera investigación. Acá tenemos que anticiparnos y no tenemos que esperar que la prensa llegue a poner un foco de luz para indignarnos respecto de ciertas cosas, tenemos que saber lo que está pasando. Y por eso yo he instruido efectivamente que acá se revisen los mecanismos y también por otros motivos, para que no paguen justos por pecadores, porque la colaboración con la sociedad civil es tremendamente importante para el Estado, y hay muchas fundaciones que realizan su pega de manera prova, de manera comprometida, que hacen un buen trabajo y que apoyan la labor del Estado de llegar en diferentes materias”, detalló.

“Es inaceptable”

Asimismo, el mandatario insistió en “no meter a todo el mundo en el mismo saco” y pidió subir los estándares. En esa línea, manifestó que el caso de Democracia Viva “es inaceptable“.

“Una fundación recién creada, que no tenía experiencia en la materia, por aquí no hay por donde que eso siga pasando”, dijo.

Finalmente, y respecto a la querella presentada por Revolución Democrática, el mandatario expresó que “me parece bien, yo no pongo las manos al fuego por nadie y casos de estas características no estamos exentos de que sucedan, la diferencia va a estar marcada por la reacción que tengamos. No tener un doble estándar en esto, no titubear, no hacer defensas corporativas de nadie ni tratar de hacer protecciones porque este es cercano a mí“.

“Quienes estén involucrados en actos de fraude al fisco, conflicto de intereses, tienen que responder ante la justicia y en los casos en donde haya responsabilidad política, también yo, personalmente, voy a hacer valer esa responsabilidad política y creo que es cómo hemos actuado en este momento como Estado y como quiero que sigamos actuando, anticipándonos a las investigaciones que haya, pero colaborando con todas las investigaciones que se hagan”, zanjó.