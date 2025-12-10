País Overoles Blancos

Presidente Boric califica de “inaceptable” la violencia de los “overoles blancos” en el Instituto Nacional

El Mandatario condenó los ataques que incluyeron rociar con bencina a tres profesoras y anunció que se investiga la presunta colaboración de docentes con los encapuchados, en medio de una creciente tensión en el emblemático establecimiento.

El presidente Gabriel Boric condenó enérgicamente los nuevos actos de violencia de los “overoles blancos” en el Instituto Nacional, tras revelarse que tres profesoras fueron rociadas con bencina y que un docente está suspendido por una presunta colaboración con los agresores.

Boric afirmó que estas acciones “son un delito” y resultan “inaceptables”, ya que dañan a la comunidad educativa y estigmatizan a todo el establecimiento.

Investigaciones y coordinación para enfrentar la crisis

Según reportó Radio Bío Bío, el Mandatario subrayó que la respuesta debe combinar diálogo y sanción para frenar a quienes amenazan o atacan a sus profesores.

En paralelo, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, instruyó un sumario contra dos profesores eventualmente vinculados a los hechos, criticando que la administración anterior no actuara frente a informes ya existentes.

