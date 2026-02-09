Presidente Boric acusa a la UDI de “impedir” el avance del proyecto Sala Cuna: Esto responde el gremialismo

El jefe de Estado, Gabriel Boric, emplazó al gremialismo a avanzar en la aprobación del proyecto Sala Cuna. “La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar Sala Cuna y se lo decimos claramente: la UDI está impidiendo aprobar Sala Cuna para las mujeres de Chile”, señaló durante una actividad.

Durante la jornada de este lunes, el Presidente Gabriel Boric emplazó a la Unión Demócrata Independiente (UDI) por la falta de avances en la aprobación del proyecto Sala Cuna.

“La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar Sala Cuna y se lo decimos claramente: la UDI está impidiendo aprobar Sala Cuna para las mujeres de Chile, y saben lo que dicen en privado: ‘Es que no quieren darle un logro al Gobierno’. Esto no se trata de un logro al Gobierno, se trata de un derecho y dignidad para las mujeres de nuestra patria, que no pueden seguir esperando”, afirmó el Mandatario.

Y agregó: “Sáquense ustedes la foto si quieren, que firme la nueva administración el proyecto aprobado, pero saquémoslo la primera semana de marzo. No podemos seguir esperando. Hoy el consenso técnico respecto a Sala Cuna existe, solo falta voluntad política. Dejen de trabajar la pelota”.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas en el gremialismo y generaron réplicas por parte de sus legisladores.

El diputado Jorge Alessandri (UDI) respondió que “el Presidente de la República acierta en una cosa: son pocos los logros que este gobierno puede destacar. Pero en materia de sala cuna, fueron ellos los que se opusieron a un proyecto amplio que incluyera a todos, que no subiera los costos del empleo ya alicaído. No puede ser un proyecto apurado que finalmente sea malo para el empleo y malo para el país”.

“Demorarse tres, cuatro o seis semanas más para sacar un buen proyecto de sala cuna vale la pena, porque las leyes malas permanecen por demasiados años”, complementó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza, argumentó: “Si el proyecto no se aprueba en su Gobierno es porque usted fracasó en su tramitación, hablemos con hechos concretos. Explíquele al país por qué entre 2022 y abril de 2024 su gobierno nunca puso en tabla este proyecto, siendo presidente del Senado su actual ministro del Interior (Álvaro Elizalde).

“Explíquele al país por qué en abril de 2024, 16 senadores afines a su Gobierno rechazaron la idea de legislar el proyecto de Sala Cuna. Explíquele al país por qué su Gobierno envió una indicación para suprimir el proyecto presentado por el expresidente Sebastián Piñera. Explíquele al país por qué recién ahora, a fines de enero, cuando le quedan menos de dos meses para terminar su mandato, le pone urgencia inmediata a esta iniciativa. Culpar a los demás de nuestros propios fracasos siempre será el camino más fácil, pero si Sala Cuna no se aprueba antes del 11 de marzo es por el exceso ideológico de su gobierno que impidió un acuerdo oportuno”, reiteró.

Finalmente, el senador Javier Macaya expresó a través de su cuenta en X: “Lástima que el jefe de Estado haya sido mal informado o derechamente haya optado por actuar con poca honestidad al instalar que la UDI bloqueó el avance. Eso no es cierto. Un proyecto de esta magnitud, con costos para las PYMES y para el Estado, mal calculados por el propio gobierno (que tiene un historial de errores en cifras para no confiar en sus cálculos) no se resuelve en una sola sesión antes del receso legislativo. Acusar a la UDI de frenar la sala cuna es derechamente falso y responde más a una estrategia comunicacional que a la realidad del trámite legislativo”.