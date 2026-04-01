Presidenta del Senado plantea que las medidas del Plan de Reconstrucción Nacional se discutan de “manera separada”

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, se refirió al debate sobre una reforma tributaria en el gobierno de José Antonio Kast y también analizó la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional en la Cámara Alta.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, abordó el debate sobre impulsar una reforma tributaria en el Gobierno de José Antonio Kast.

Desde la perspectiva de la legisladora de Renovación Nacional, es “vital retomar ese tema”, puesto que uno de los grandes pilares de esta administración es el crecimiento económico.

“Yo no sé si es mejor ingresar en un solo paquete una gran reforma tributaria o ir por partes con los proyectos”, planteó, ya que en algunas materias existen acuerdos y disensos.

En el caso donde existe consenso, destacó la exención de las contribuciones para adultos mayores en la casa habitación o primera vivienda.

Desde su perspectiva, en el podcast Cómo te lo Explico, con las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, adelantó que “es mejor ingresar estas iniciativas de manera separada”.

“Si hay algo tan sentido, que además va a ser una muy buena noticia que el gobierno va a poder entregar, donde vamos a tener transversalidad tanto en la Cámara como en el Senado y, por lo tanto, un gran acuerdo para el país”, destacó.

Cabe recordar que el Ejecutivo presentó un Plan de Reconstrucción Nacional que contempla cerca de 40 medidas. Entre ellas destacan: