Presidenta del Banco Central descarta asumir como ministra de Hacienda de José Antonio Kast: ¿Qué razón dio Rossana Costa?

Costa asumió tras la salida de Mario Marcel, quien justamente dejó el cargo para asumir como ministro de Hacienda.

Este miércoles, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, descartó sumarse al gabinete del presidente electo José Antonio Kast.

Diversas voces apuntaban a Costa como futura ministra de Hacienda, siguiendo el ejemplo de Mario Marcel, quien fue el primer presidente del Banco Central en funciones en convertirse en jefe de la cartera de Hacienda desde que el ente emisor es autónomo.

Sin embargo, la economista de 68 años rechazó dicha idea, siendo enfática en señalar que completará su mandato: “Mi interés y mi compromiso es abordar los desafíos en el periodo que yo tengo en la presidencia del Banco hasta enero de 2027“.

“Yo tengo un compromiso con el Banco Central. Este ha sido y sigue siendo un periodo muy importante para el Banco, muy desafiante (…). Ha sido un periodo súper interesante, tenemos desafíos importantes”, cerró la líder del Banco Central.

Algunos de los nombres que suenan para el Ministerio de Hacienda son el de Jorge Quiroz (coordinador económico de Kast), el de José Luis Daza (viceministro de Economía en Argentina) y el de Rodrigo Vergara (expresidente del Banco Central), entre otros.