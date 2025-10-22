Presidenciables de oposición lideran las críticas: Cuestionan al Gobierno por fallas en el proceso de aplicación del SIMCE

Evelyn Matthei y José Antonio Kast cuestionaron al gobierno tras la no asistencia de examinadores a diversos colegios, episodio que la Agencia de Calidad atribuye a una empresa externa.

La aplicación del Simce se suspendió en varios colegios este miércoles debido a la inasistencia de examinadores, generando inmediatas críticas de candidatos presidenciales hacia el gobierno.

La Agencia de Calidad de la Educación, responsable del proceso, atribuyó las fallas a una empresa externa y anunció la reprogramación de las evaluaciones afectadas.

Reacciones políticas inmediatas

La candidata Evelyn Matthei expresó en redes sociales: “Es lamentable y gravísimo que muchos alumnos no puedan rendir el Simce porque los examinadores no llegaron”.

Es lamentable y gravísimo que muchos alumnos no puedan rendir el SIMCE porque los examinadores no llegaron. No es un detalle menor. Es otra muestra de ineptitud y otra falta de respeto a las familias, profesores y estudiantes que se prepararon para este día. El Gobierno debe… pic.twitter.com/SM68yVLDXN — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) October 22, 2025

La presidenciable agregó que esto representa “otra muestra de ineptitud y otra falta de respeto a las familias, profesores y estudiantes” , exigiendo al gobierno que cuide estos procesos con seriedad.

Un gobierno absolutamente incompetente que está fallando en todas las áreas posibles. Salud, educación, seguridad, vivienda, economía. El país se está cayendo literalmente a pedazos y el Presidente es el único que no se ha dado cuenta de eso. https://t.co/dY4NpCzR9C — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) October 22, 2025

Por su parte, José Antonio Kast afirmó: “Un gobierno absolutamente incompetente que está fallando en todas las áreas posibles” , vinculando el episodio con una crítica general a la gestión gubernamental.

La Agencia de Calidad deberá reprogramar las pruebas afectadas mientras los cuestionamientos por la implementación del Simce continúan en la agenda pública.