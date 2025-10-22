País simce

Presidenciables de oposición lideran las críticas: Cuestionan al Gobierno por fallas en el proceso de aplicación del SIMCE

Por CNN Chile

22.10.2025 / 13:06

Evelyn Matthei y José Antonio Kast cuestionaron al gobierno tras la no asistencia de examinadores a diversos colegios, episodio que la Agencia de Calidad atribuye a una empresa externa.

La aplicación del Simce se suspendió en varios colegios este miércoles debido a la inasistencia de examinadores, generando inmediatas críticas de candidatos presidenciales hacia el gobierno.

La Agencia de Calidad de la Educación, responsable del proceso, atribuyó las fallas a una empresa externa y anunció la reprogramación de las evaluaciones afectadas.

Reacciones políticas inmediatas

La candidata Evelyn Matthei expresó en redes sociales: “Es lamentable y gravísimo que muchos alumnos no puedan rendir el Simce porque los examinadores no llegaron”.

La presidenciable agregó que esto representa “otra muestra de ineptitud y otra falta de respeto a las familias, profesores y estudiantes” , exigiendo al gobierno que cuide estos procesos con seriedad.

Por su parte, José Antonio Kast afirmó: “Un gobierno absolutamente incompetente que está fallando en todas las áreas posibles” , vinculando el episodio con una crítica general a la gestión gubernamental.

La Agencia de Calidad deberá reprogramar las pruebas afectadas mientras los cuestionamientos por la implementación del Simce continúan en la agenda pública.

