Presidenciables de oposición lideran las críticas: Cuestionan al Gobierno por fallas en el proceso de aplicación del SIMCE
Por CNN Chile
22.10.2025 / 13:06
Evelyn Matthei y José Antonio Kast cuestionaron al gobierno tras la no asistencia de examinadores a diversos colegios, episodio que la Agencia de Calidad atribuye a una empresa externa.
La aplicación del Simce se suspendió en varios colegios este miércoles debido a la inasistencia de examinadores, generando inmediatas críticas de candidatos presidenciales hacia el gobierno.
La Agencia de Calidad de la Educación, responsable del proceso, atribuyó las fallas a una empresa externa y anunció la reprogramación de las evaluaciones afectadas.
Reacciones políticas inmediatas
La candidata Evelyn Matthei expresó en redes sociales: “Es lamentable y gravísimo que muchos alumnos no puedan rendir el Simce porque los examinadores no llegaron”.
La presidenciable agregó que esto representa “otra muestra de ineptitud y otra falta de respeto a las familias, profesores y estudiantes” , exigiendo al gobierno que cuide estos procesos con seriedad.
Por su parte, José Antonio Kast afirmó: “Un gobierno absolutamente incompetente que está fallando en todas las áreas posibles” , vinculando el episodio con una crítica general a la gestión gubernamental.
La Agencia de Calidad deberá reprogramar las pruebas afectadas mientras los cuestionamientos por la implementación del Simce continúan en la agenda pública.