El diputado Daniel Verdessi (DC) anunció que presentó un proyecto de ley en el Congreso, el cual busca sancionar con multas económicas a quienes perturben la integridad física o moral de una persona que haya contraído el coronavirus.

La iniciativa parlamentaria señala, como uno de los argumentos de base, que “la falta de acompañamiento institucional trae consigo el riesgo de existencia de las popularmente llamadas ‘funas’ hacia quienes padecen de COVID-19 dentro de una comunidad, ocupando esta herramienta para generar el distanciamiento social del contagiado”.

Por esta razón, el diputado explicó que “como médico, me he dado cuenta de la presión que sufren muchos pacientes COVID positivos por parte de personas que las agreden y no respetan sus derechos, por lo que hemos presentado un proyecto de ley que sanciona a quienes agreden, ofenden o discriminan a pacientes con coronavirus”.

De esta forma, el fin de esta iniciativa consiste en “proteger la integridad de las personas contagiadas, pero también como efecto disuasivo para quienes quieran hacer uso malicioso de la información personal que se divulgue para mitigar los daños de esta crisis sanitaria”.

Las multas, especificadas en el documento ingresado en la Cámara de Diputadas y Diputados, oscilan entre 6 a 200 UTM; es decir, entre $300 mil y $10 millones, dependiendo de la gravedad de cada caso.

La presentación del proyecto de ley también fue firmada por los diputados Boris Barrera (PC), Ximena Ossandón (RN), Miguel Ángel Calisto (DC), Víctor Torres (DC), Joanna Pérez (DC) y Sebastián Keitel (Evópoli).