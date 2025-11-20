Presentan propuesta para recuperar el histórico Puente Los Carros: Está cerrado desde 2016 por daños estructurales

La iniciativa busca recuperar el Barrio Mapocho-La Chimba y cuenta con una inversión de $893.401.000.

Un millonario plan de conservación fue presentado por distintas autoridades para la recuperación del histórico Puente Los Carros en el río Mapocho, que se mantiene cerrado desde 2016 debido a daños estructurales, como fallas en el apoyo norte y corrosión en la estructura metálica.

La iniciativa se enmarca en el plan de recuperación del Barrio Mapocho-La Chimba y ya fue aprobada por el Consejo Regional (CORE), que visó una inversión de $893.401.000.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, visitaron este miércoles el lugar para anunciar el proyecto, el cual contempla recursos que “permitirán recuperar este Monumento Nacional y beneficiar directamente a 32.752 habitantes de las comunas de Santiago y Recoleta”.

La estructura, que fue construida en 1890 por la firma inglesa Lever, Murphy & cía., originalmente se llamó “Puente del Ferrocarril Urbano”.

En 1997 pasó a ser declarado como Monumento Nacional debido a su valor patrimonial. El nombre “Puente Los Carros” surge por el “tránsito de los antiguos carros y tranvías que conectaban los talleres de la Compañía del Ferrocarril Urbano con La Vega, el Mercado Central y el Tirso de Molina”, detallaron desde la Gobernación Metropolitana.

“Esta restauración no solo pone en valor un monumento de 1881, sino que vuelve a conectar Mapocho–La Chimba con el centro y mejora el flujo peatonal entre La Vega, el Tirso y el Mercado Central. Es un paso clave para recuperar el barrio, y lo vamos a cuidar con seguridad permanente y sin tolerar el comercio ilegal”, destacó el alcalde Desbordes.

Entre otros aspectos, el plan de conservación establece algunas intervenciones integrales para asegurar la estabilidad estructural, recuperar elementos originales y modernizar la superficie de tránsito.

Desde la Gobernación Metropolitana detallaron que se repararán elementos estructurales dañados, “garantizando seguridad y continuidad”.

También se realizará un tratamiento completo de la estructura metálica, “con retiro de óxido, anticorrosivo y pintura final”, junto al “reemplazo total del pavimento actual, compuesto por tierra apisonada y adocretos”.

Junto con ello, se instalará una “losa colaborante de hormigón liviano, disminuyendo la carga sobre la estructura” y se incorporarán “canterías que replican el entablado original y pletinas metálicas que marcarán la ubicación de los antiguos rieles, recuperando su valor histórico ligado al tránsito de carros y tranvías”.