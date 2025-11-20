Presentan propuesta para recuperar el histórico Puente Los Carros: Está cerrado desde 2016 por daños estructurales

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
La iniciativa busca recuperar el Barrio Mapocho-La Chimba y cuenta con una inversión de $893.401.000.
Un millonario plan de conservación fue presentado por distintas autoridades para la recuperación del histórico Puente Los Carros en el río Mapocho, que se mantiene cerrado desde 2016 debido a daños estructurales, como fallas en el apoyo norte y corrosión en la estructura metálica.
La iniciativa se enmarca en el plan de recuperación del Barrio Mapocho-La Chimba y ya fue aprobada por el Consejo Regional (CORE), que visó una inversión de $893.401.000.
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, visitaron este miércoles el lugar para anunciar el proyecto, el cual contempla recursos que “permitirán recuperar este Monumento Nacional y beneficiar directamente a 32.752 habitantes de las comunas de Santiago y Recoleta”.
La estructura, que fue construida en 1890 por la firma inglesa Lever, Murphy & cía., originalmente se llamó “Puente del Ferrocarril Urbano”.
En 1997 pasó a ser declarado como Monumento Nacional debido a su valor patrimonial. El nombre “Puente Los Carros” surge por el “tránsito de los antiguos carros y tranvías que conectaban los talleres de la Compañía del Ferrocarril Urbano con La Vega, el Mercado Central y el Tirso de Molina”, detallaron desde la Gobernación Metropolitana.
“Esta restauración no solo pone en valor un monumento de 1881, sino que vuelve a conectar Mapocho–La Chimba con el centro y mejora el flujo peatonal entre La Vega, el Tirso y el Mercado Central. Es un paso clave para recuperar el barrio, y lo vamos a cuidar con seguridad permanente y sin tolerar el comercio ilegal”, destacó el alcalde Desbordes.
Entre otros aspectos, el plan de conservación establece algunas intervenciones integrales para asegurar la estabilidad estructural, recuperar elementos originales y modernizar la superficie de tránsito.
Desde la Gobernación Metropolitana detallaron que se repararán elementos estructurales dañados, “garantizando seguridad y continuidad”.
También se realizará un tratamiento completo de la estructura metálica, “con retiro de óxido, anticorrosivo y pintura final”, junto al “reemplazo total del pavimento actual, compuesto por tierra apisonada y adocretos”.
Junto con ello, se instalará una “losa colaborante de hormigón liviano, disminuyendo la carga sobre la estructura” y se incorporarán “canterías que replican el entablado original y pletinas metálicas que marcarán la ubicación de los antiguos rieles, recuperando su valor histórico ligado al tránsito de carros y tranvías”.
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.