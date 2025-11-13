Presentan el primer transporte público subsidiado terrestre en la isla Robinson Crusoe: Beneficiará a más de 900 personas

La puesta en marcha del servicio se remonta a lo planteado en 2023 durante los Diálogos Ciudadanos, instancia donde los habitantes de la isla comentaron sobre la necesidad de tener un servicio subsidiado terrestre.

El Ministerio de Transportes presentó el primer transporte público subsidiado terrestre que operará en la Isla Robinson Crusoe, en Juan Fernández.

El ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz, junto al subsecretario de Transportes, Jorge Daza, y el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, despidieron desde el sitio de atraque “El Espigón” del Terminal Portuario de Valparaíso (TPV) al primer bus de transporte público que funcionará en la isla y que será trasladado vía marítima hasta el territorio insular.

El desarrollo de este servicio tiene origen en necesidades planteadas en 2023 durante los Diálogos Ciudadanos, instancia donde los habitantes de la isla comentaron sobre la necesidad de tener un servicio subsidiado terrestre.

En Valparaíso, junto al subsecretario Jorge Daza, ministro Juan Carlos Muñoz y @DPRValparaiso, Yanino Riquelme, embarcamos el primer vehículo de transporte público terrestre subsidiado por el @MTTChile para la comunidad de la isla Robinson Crusoe, en la comuna de Juan Fernández. pic.twitter.com/Zfw85gfGdz — Subsecretaría de Transportes (@Subtrans) November 12, 2025

El ministro destacó que el servicio beneficiará a más de 900 personas, que actualmente “tenían como única opción movilizarse en vehículos particulares, a caballo o caminando, en un terreno cuyas condiciones climáticas no siempre son las óptimas”.

El servicio subsidiado insular, un vehículo 4×4 con capacidad para 17 pasajeros, realizará 14 recorridos diarios en el poblado de San Juan Bautista.

Las autoridades detallaron que “fue estibado en el buque mercante Antonio que realiza dos veces al mes el servicio de transporte marítimo- también subsidiado por el MTT- desde el Terminal Portuario de Valparaíso (TPV) hasta Robinson Crusoe e isla Alejandro Selkirk”.

Por su parte, el delegado recordó que hace algunos meses se anunció que los habitantes del archipiélago tendrán una segunda embarcación subsidiada, la cual los conectará con Valparaíso, “ampliando así la cobertura de transporte de carga y pasajeros para Robinson Crusoe y la isla Alejandro Selkirk”.

Mientras que la presidenta del directorio de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), Nicole Pastene, señaló que “una de las características propias de Puerto Valparaíso es que a través de sus terminales se permite la conexión y abastecimiento de nuestro territorio insular a través de naves de cabotaje. En este sentido, estar hoy viendo el embarque del primer bus de transporte público terrestre a la isla Robinson Crusoe, sin duda, suma un nuevo hito en la historia de nuestro puerto y su ciudad”.

“Tal como lo hemos señalado en el Acuerdo por Valparaíso, somos un motor de desarrollo para nuestra comuna, para la región y para el comercio exterior y el turismo de nuestro país, pero también para la conexión con nuestras islas y sus habitantes aportando de múltiples formas a la mejora de la calidad de vida de las personas”, agregó.

Según datos del Censo 2024, 904 personas residen en las islas que componen el archipiélago de Juan Fernández. Todas ellas se verán beneficiadas con este servicio de transporte público terrestre que se convertirá en el primero en operar en Chile insular.