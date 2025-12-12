Presentan el nuevo helicóptero HC-27: Reforzará el combate a incendios forestales en la Región de O’Higgins

El helicóptero tiene tres horas de autonomía de vuelo y está habilitado para 12 brigadistas.

El Ministerio de Agricultura presentó el nuevo helicóptero semipesado Airbus A5332, denominado HC-27, que se incorporó a la flota aérea de Conaf para reforzar el combate a incendios forestales para la temporada 2025-2026 en la Región de O’Higgins.

El HC-27, que es operado por la empresa Air Lama, comenzó sus operaciones en O’Higgins el pasado 25 de noviembre y tiene “capacidades claves para fortalecer la respuesta en O’Higgins y las zonas aledañas”.

La ministra Ignacia Fernández señaló que el helicóptero tiene capacidad de carga y transporte cuatro veces superior a un helicóptero normal.

Entre sus principales características se encuentra su capacidad de velocidad de crucero de 220 km/h y tres horas de autonomía de vuelo, además de espacio para 19 pasajeros.

De todos modos, ahora está habilitado para 12 brigadistas para mantener su máxima operatividad.

Adicionalmente, el HC-27 tiene equipamiento completo para el transporte de brigadistas y el combate aéreo del fuego. Puede volar en sectores de mayor altura, con una capacidad equivalente a la operación de cuatro helicópteros medianos.

“Prevenir un incendio forestal siempre es más fácil que combatirlo. Necesitamos acciones responsables: no hacer fuego en lugares no habilitados, evitar herramientas que generen chispas, atender las instrucciones de la autoridad y llamar al 130 de Conaf si vemos humo o fuego”, enfatizó la ministra de Agricultura.