Presentan denuncias ante Contraloría por presuntas irregularidades en la Municipalidad de La Reina

Isidora Alcalde, exconcejala de Las Condes y hoy candidata a diputada, y el concejal de La Reina Cristián del Canto presentaron dos denuncias y un reclamo ante el Consejo para la Transparencia, por lo que alegan es falta de transparencia en contrataciones, pagos sin informes técnicos y ausencia de rendición de cuentas en la Corporación de Desarrollo de la comuna.

Este miércoles la exconcejala de Las Condes Isidora Alcalde presentó dos denuncias por presuntas irregularidades en la Municipalidad de La Reina.

Junto al concejal de la comuna Cristián del Canto, la también candidata a diputada por el distrito 11 llegó hasta la Contraloría General de la República para presentar dos denuncias que cuestionan la gestión administrativa del municipio liderado por el alcalde José Manuel Palacios.

CNN Chile ha contactado a la Municipalidad de La Reina para obtener comentarios.

En específico, se apunta a falta de transparencia en la contratación de servicios, pagos sin informes técnicos y ausencia de rendición de cuentas en la Corporación de Desarrollo de La Reina.

Entre ellos, destacan los denunciantes, está el caso del periodista Christian Pino, contratado por el municipio para realizar “Charlas de actualidad” pero que según Alcalde “no existen contratos ni respaldos documentales que acrediten estas actividades, pese a que en el Concejo Municipal se reconocieron que se realizarían pagos por dichas charlas”.

Por otro lado, apuntan al caso de Diego Fuentes García, quien habría recibido pagos con informes deficientes sin justificación técnica, lo que a juicio de los denunciantes podría configurar una contratación de carácter político.

Junto a las denuncias frente a Contraloría también hicieron ingreso de un reclamo ante el Consejo para la Transparencia sobre lo relacionado a la Corporación de Desarrollo de La Reina.

“En La Reina parece haberse instalado una cultura de trabajo sin contratos, sin respaldo y sin control”, alegó Alcalde. “Los recursos públicos no pueden usarse a discreción ni al margen de la ley”.