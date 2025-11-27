Presentan avances del nuevo avión de instrucción T-40 Newén: Es el sucesor del emblemático T-35 Pillán

El avión incorpora una serie de características que lo posicionan al nivel de los estándares internacionales.

El Ministerio de Defensa junto al alto mando de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) presentaron los avances del nuevo avión de instrucción T-40 Newén.

El proyecto, cuyo nombre significa “fuerza” en mapudungún, es el sucesor directo del emblemático T-35 Pillán, que “ha servido por más de 40 años formando a generaciones de pilotos chilenos y extranjeros, pero la FACh requiere hoy material más moderno que se adapte a los nuevos desafíos tecnológicos”.

Es así que el T-40 Newén llegó para llenar ese espacio, “permitiendo que los pilotos progresen de forma más gradual y segura al aprender las habilidades intermedias antes de volar en aviones más avanzados como los F-16 o F-5”, señaló el Gobierno.

El Capitán Paris Villavecchia, instructor de la Escuela de Aviación FACH, es una pieza fundamental para el desarrollo del nuevo avión de instrucción T-40 Newén. pic.twitter.com/LhuXJaCxUn — Ministerio de Defensa Nacional (@mindefchile) November 25, 2025

El T-40 Newén que se construye en Chile es un “ecosistema integrado de construcción” y su diseño contiene características que lo posicionan al nivel de los estándares internacionales.

Entre ellos, tiene una cabina de cristal (glass cockpit).

Tiene concepto HOTAS: Usa el sistema Hands On Throttle-And Stick, “donde los mandos integran botones y selectores para que el piloto gestione los sistemas sin soltar los controles, tal como en un avión de combate moderno”.

Junto con ello, su construcción incorpora un 30% de materiales compuestos, como fibra de carbono, lo que lo hace más ligero y resistente.

El sistema también incluye simuladores de vuelo con realidad virtual mixta y sistemas de planificación de vuelo.

Desde el Ejecutivo indicaron que la fabricación del T-40 Newén “va más allá de lo militar. Este proyecto está generando empleo de alta calificación en el país y recupera capacidades industriales que se habían perdido”.

¿Cuándo comenzará a volar el T-40 Newén?

En abril de 2026 se entregará oficialmente el primer prototipo, que a la fecha lleva 97% de avance.

Tras ello iniciará la fase de pruebas en vuelo. Para el 2027 se comenzará con la producción en serie de las aeronaves.

Se contempla la fabricación inicial de 33 unidades.