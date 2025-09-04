Precipitaciones en la RM: ¿Cuándo volverán las lluvias a Santiago?

Septiembre trae no solo celebración, sino que también sistemas frontales que dejarían precipitaciones. Revisa los detalles.

La zona central de Chile vive días de cielo mayormente despejado, pero las condiciones podrían cambiar pronto.

Meteorólogos anticipan que un sistema frontal se aproximará durante el fin de semana, lo que dejaría lluvias en Santiago y otras localidades de la región.

¿Cuándo lloverá en Santiago?

Desde Meteored señalan que la zona central tendrá mañanas muy frías hacia el fin de semana y que, desde del domingo, el debilitamiento del anticiclón del Pacífico “abrirá paso a la nubosidad y a precipitaciones débiles en varias regiones del país”.

“Este panorama se debe a la influencia combinada de un sistema de alta presión frente a la costa y el posterior debilitamiento de este, lo que abre paso al ingreso de sistemas frontales menores desde el Pacífico suroriental”, explicaron desde el portal meteorológico.

Aclararon que el debilitamiento del anticiclón del Pacífico no generará precipitaciones significativas. “Desde el domingo en la mañana la zona central estará cubierta de nubes. El proceso se intensificará hacia la tarde y noche, momento en que existe probabilidad de precipitaciones débiles en diversas ciudades, particularmente sectores costeros y valles interiores”.

En la Región Metropolitana, el viernes 5 de septiembre se prevé un día con “cielos de nubes y claros”. Durante el fin de semana, en cambio, la nubosidad se hará más constante, dejando los cielos “completamente cubiertos” tanto el sábado como el domingo.

Las temperaturas mínimas “ascenderán levemente hasta los 8 °C”, y para la noche del domingo 7 de septiembre se mantiene “la posibilidad de lluvias débiles en algunos sectores de la capital”.