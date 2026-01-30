País josé antonio kast

Postergan para la próxima semana anuncio de delegados de Kast: Se darán a conocer junto con subsecretarios

Por CNN Chile

30.01.2026 / 10:03

El presidente electo continúa con su gira por Centroamérica.

La Oficina del Presidente Electo (OPE) confirmó que el anuncio de los delegados presidenciales de José Antonio Kast se postergó y será dado a conocer la próxima semana, junto a los subsecretarios.

Durante estos días, el futuro mandatario ha realizado una gira por Centroamérica y el Caribe, visitando Panamá y ahora El Salvador, que debió ser pospuesta a inicios de la semana debido a las condiciones climáticas.

Esta situación obligó al equipo de Kast a modificar el calendario previsto para los viajes y también para su agenda a nivel nacional.

Ya que si bien se señaló que esta semana se anunciarían las futuras autoridades regionales, finalmente fue reprogramado y la información se comunicará la primera semana de febrero.

Según ha trascendido, Kast apostaría por mayoría de independientes para conformar las delegaciones presidenciales. Esto, en línea con lo que fue el nombramiento de los futuros ministros, que en gran parte no tienen militancia política.

En su agenda por El Salvador, en tanto, Kast tiene previsto reunirse con el presidente de dicho país, Nayib Bukele, y visitar el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT).

