“Posible estafa”: Municipalidad de Santiago llama a no comprar entradas al “Japo Festival” y Sernac deriva caso a Fiscalía

El servicio envió todos los antecedentes al Ministerio Público por el eventual delito de estafa para que se inicie una investigación penal.

Este martes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) alertó sobre una eventual estafa a propósito del promocionado evento “Japo Festival”.

La alerta del Sernac

“Una experiencia cultural, gastronómica y sensorial como ninguna otra”, así es como se promociona el “Japo Festival” a través de redes sociales, como Instagram, y su página web.

Se ofrecen varias fechas, no solo en Santiago, sino que también en Viña del Mar, Valparaíso, Concepción, La Serena Coquimbo, Antofagasta, Temuco, Iquique, Puerto Montt, Valdivia, Talca, Copiapó y Chillán.

Con entradas en promoción que rondan los $30 mil y un supuesto precio normal que supera los $100 mil, ofrecen una presunta experiencia gastronómica, shows y hasta la oportunidad de ganar un viaje a Japón.

La experiencia comenzó a difundirse en redes sociales, donde se multiplicaron las alertas. La polémica escaló hasta llegar a la Municipalidad de Santiago, desde donde informaron que el evento no cuenta con las autorizaciones correspondientes.

“No hemos recibido ninguna solicitud de uso de espacio público (Parque O’Higgins) para las fechas mencionadas (11, 12, 18, 19, 25 y 26 de octubre), por lo que dicho evento no cuenta con los permisos necesarios para llevarse a cabo”, señalaron.

El municipio llamó a la comunidad a no comprar entradas para este festival, ya que “podrían ser víctimas de estafas o fraudes mediante la utilización de sus datos personales e información bancaria”.

Por esta razón es que el Sernac decidió derivar todos los antecedentes al Ministerio Público por el eventual delito de estafa para que se inicie una investigación penal al respecto.

Sernac llama a los consumidores

Desde el servicio instaron a los usuarios y usuarias a que, antes de realizar una compra por internet para un evento masivo, puedan verificar que la información entregada sea real y que cuenten con antecedentes a la vista de los organizadores, tales como rut, razón social y dirección.

“Además, se debe desconfiar cuando existan grandes descuentos, como en este caso de $101.865 a $33.615 a las primeras 500 entradas, ya que suelen ser enganches llamativos creados para que las personas consumidoras sientan presión para realizar la compra”, agregaron.