País policial

Portonazo en Pudahuel: Apuñalan a padre que intentaba rescatar a su hija de dos años desde vehículo robado

Por CNN Chile

17.03.2026 / 08:01

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El hombre fue atacado con un martillo en la cabeza y posteriormente fue apuñalado, tras lo cual fue trasladado al SAPU Doctor Gustavo Molina.

Durante las últimas horas se dio a conocer un portonazo ocurrido en la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitano, que dejó a una persona apuñalada.

Según información de Radio Biobío, el hecho ocurrió en la calle Papa San Calixto, e involucró a un padre y a su hija de dos años.

Mientras se dirigína a una estación de Metro, fueron abordados por desconocidos que transitaban en un vehículo blanco.

Luego de amenazar a la víctima, ésta forcejeó con ellos para poder sacar a la menor de su silla de seguridad, mientras los sujetos intentaban robar el vehículo.

En ese momento, uno de los antisociales golpeó al hombre en la cabeza con un martillo, mientras otro lo apuñaló.

Alertados por la situación, un grupo de vecinos intervino y logró dispersar a los delincuentes. Posteriormente, la víctima fue trasladado hasta el SAPU Doctor Gustavo Molina, donde lograron estabilizarlo.

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