Portazo para la exjueza Sabaj: Corte Suprema rechaza recurso de apelación y ratifica su expulsión del Poder Judicial

El máximo tribunal rechazó el recurso de reposición de la destituida jueza, a quien se le descubrieron nexos con el abogado Luis Hermosilla.

La Corte Suprema rechazó un recurso de reposición interpuesto por la defensa de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Verónica Sabaj Escudero en contra de la decisión que acordó su remoción del Poder Judicial en septiembre pasado.

Según lo informado por el Poder Judicial, el Pleno del máximo tribunal se reunió hoy para analizar la petición y rechazó la petición planteada, hecho que fue comunicado por la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo Labra.

La ministra Melo señaló que “convocado este tribunal pleno para el día de hoy y revisado los antecedentes y fundamentos que constan en dicha reposición, por mayoría de sus integrantes, y teniendo presente que los argumentos esgrimidos no logran desvirtuar lo resuelto por fecha 30 de septiembre del año curso, y que los nuevos antecedentes fundantes se refieren a un cuaderno de remoción que ha sido incoado en contra de otro miembro del Poder Judicial, el que fue ponderado en su mérito, se acordó desestimar el recurso de reposición que ha sido deducido por la defensa de la ministra señora Verónica Sabaj”.

“Esta decisión fue adoptada con el voto en contra del ministro señor Silva y él, temiendo presente lo señalado en un voto de minoría de la decisión adoptada en su oportunidad, tuvo por acoger la reposición”, detalló.

Desde la institución, además señalaron que “la resolución ya fue comunicada a la defensa de la ministra señora Sabaj”.