Portazo para delincuente preso en Punta Peuco: Exigía una indemnización por negligencia médica pero justicia la negó

El recluso había presentado una demanda de indemnización de perjuicios luego de acusar un mal actuar de Gendarmería tras ser diagnosticado con coronavirus.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios presentada en contra del fisco por una supuesta negligencia en atención sanitaria brindada a interno del penal Punta Peuco, contagiado con coronavirus.

Según lo informado por el Poder Judicial -en fallo unánime- la Decimocuarta Sala del tribunal de alzada ratificó íntegramente la sentencia de base, dictada por el Vigesimonoveno Juzgado Civil de Santiago.

En el fallo, se indicó que “las alegaciones vertidas en el recurso de apelación no logran desvirtuar lo razonado y concluido por el tribunal de primera instancia. Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dictada por el 29° Juzgado Civil de Santiago”.

Junto con descartar un actuar negligente de Gendarmería en la atención brindada al recluso contagiado, se indicó que “asentado lo anterior, el Tribunal se ha forjado la convicción de que la parte demandante no probó en este juicio que Gendarmería haya actuado en forma deficiente. Tampoco que haya elegido inconsultamente el hospital hasta donde fue conducido el recluso”.

“Dicho sea de paso, la demanda no explica en forma clara y específica cómo debió actuar el servicio, deficiencia cuya relevancia estriba en la propia arquitectura del argumento, ya que frente a una falta de servicio es necesario que se señale la prestación que la entidad estaba obligada a dispensar, en la óptica claro está del reclamante. De manera que, al no proporcionarse dicho parámetro de conducta, se embrolla la comprensión del asunto y cualquier cotejo”, añadieron en el fallo del tribunal de alzada.