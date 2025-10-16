Portazo para Daniel Jadue: Tricel rechaza reposición de candidatura a diputado en medio de investigación por caso Farmacias

El tribunal desechó la solicitud presentada por la defensa del exalcalde de Recoleta en medio del proceso judicial que enfrenta por el denominado caso Farmacias.

Durante este jueves, se dio a conocer que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazó la reposición de la candidatura a diputado del exalcalde de Renca, Daniel Jadue (PC) quien aspiraba a disputar un cupo por el distrito 9, ubicado en la Región Metropolitana.

El rechazo del Tricel se produjo con los votos del presidente de la instancia, Mauricio Silva, junto a los ministros María Cristina Gajardo y Adelita Ravanales.

La negativa se produjo luego de los alegatos liderados por los abogados de Jadue, Aldo Díaz y Ciro Colombara, quienes habían sostenido que la acusación que lo eliminó del padrón electoral debería haber quedado sin efecto.

Los cuestionamientos a su candidatura se produjeron a raíz de la investigación del Ministerio Público en su contra, por la acusación de delitos de corrupción asociados al denominado caso Farmacias.

En esta causa, al también excandidato presidencial del Partido Comunista se le imputan los delitos de administración desleal, estafa, fraude al fisco reiterado y un delito concursal.