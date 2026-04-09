“Porque no pueden salir impunes”: Mara Sedini tras ataque a Ministra Ximena Lincolao

La vocera de Gobierno enfatizó la gravedad de la agresión contra la ministra de Ciencia y señaló que, mientras avanza la investigación, el Ejecutivo no descarta impulsar medidas más estrictas ante hechos de violencia en espacios universitarios.

Como un episodio que marco un antes y un después en la forma de enfrentar hechos de violencia calificó la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, la agresión sufrida por la titular de Ciencia, Ximena Lincolao, durante una actividad académica en la Universidad Austral de Chile.

La secretaria de Estado abordó la situación en conversación con T13 Radio, donde recalcó la gravedad del incidente y el impacto que tuvo en la autoridad.

En ese contexto, detalló que “recibió bastantes golpes. Nada de gravedad, pero la verdad es que sí fue muy fuerte, fue muy violento todo… Ayer estuvimos hasta muy tarde en el Palacio de la Moneda, y hoy en la mañana ya el peso de la situación, el shock, el estrés también pasa un poco la cuenta y lo mejor es que pudiera descansar”.

En la misma línea, enfatizó la postura del Gobierno frente a lo ocurrido, señalando que “cualquier situación de ese nivel de violencia es algo que es inaceptable, es algo que para nosotros es un antes y un después de la situación que estamos viviendo. No se puede tolerar, no se le puede poner un pero, no se puede ni siquiera ponerle una coma a este tipo de situaciones tan violentas”.

La vocera también describió el contexto en que se produjo el ataque, cuestionando que ocurriera en un espacio universitario. “Que una ministra vaya invitada a un evento, a una universidad, que debiesen ser espacios de diálogo, espacios de conocimiento, espacios de aprendizaje, y sea encerrada en una sala, que se le haga manifestaciones, se le grite, insulte, incluso se le golpee físicamente”, sostuvo.

Finalmente, al ser consultada sobre eventuales cambios en el proyecto de ley llamado “Escuelas Protegidas“, Sedini indicó que el Gobierno no descarta nuevas acciones. “Todo lo vamos a evaluar, esto es muy reciente. Primero que todo necesitamos también los antecedentes. Acá la fiscalía está trabajando en avanzar y cuando tengamos toda esa información, de todas maneras vamos a avanzar en algún tipo de proyecto que implique tomar medidas más severas frente a una situación como esta, porque no pueden salir impunes”, concluyó.