Tras la publicación de un artículo de Ciper que evidenciaba el uso de la tarjeta de bencina del Congreso Nacional por familiares de parlamentarios, La Tercera reveló las diferencias en los montos por los gastos por “traslación” que incluyen el pago de combustible, arriendo de vehículos, pasajes, TAG, amortización del auto, alimentación y hospedaje.

Diferencias de monto entre algunos legisladores que van desde los 73 mil pesos a los 5,6 millones.

Los senadores y senadoras tienen como tope para sus gastos operacionales entre nueve y 10 millones de pesos, dependiendo de la región, con el que pueden elegir su destino, ya que estos dineros también pueden ser usados para difusión, publicidad en redes sociales, arriendo de oficinas y más.

De acuerdo una solicitud por Transparencia, en el mes de julio el total de senadores gastó $128.728.759 por este ítem.

Los senadores que más gastaron en “traslación”

El artículo evidenció que la senadora Ximena Rincón (Demócratas) fue la senadora que más dinero gastó por el mencionado ítem en julio, sumando 5.605.734 pesos. Lo que se desglosa en: 1.042.082 en combustible; 3.523.648 en arriendo de vehículos; 212.207 en amortización y 628.968 en viático de traslación.

Desde su equipo, explicaron al citado medio que el monto por arriendo es de “tres facturas equivalentes a dos meses de arriendo del vehículo de traslado de la senadora, y un mes del vehículo en la región“. Mientras que por el concepto de combustible, señalaron que fue por el arriendo de “un Ford Territory que tenía un rendimiento de 9 km por litro”, proporcionado por el Senado.

“En un cálculo simple, con la bencina en promedio a 1.400 pesos por litro, ese monto permite cubrir poco más de 6.500 kilómetro por mes. La Región del Maule no tiene aeropuerto, además es muy extensa, por lo tanto todos los recorridos se hacen en auto. No hay semana en que la senadora no esté“, agregaron.

En segundo lugar, se encuentra el senador Matías Walker (Demócratas) quien en el mismo mes registró un gasto de 5.201.603, el que se desglosa en: 2.632.463 de arriendo de vehículo; 902.573 en combustible; 734.771 en alimentos y alojamientos, entre otros. En esa línea, argumentó que durante la semana distrital de ese mes realizó una gira por Illapel, Salamanca y Combarbalá en Coquimbo, región que representa.

Por su parte, el senador Gastón Saavedra (PS) hizo un gasto de 4.914.536 correspondiendo a 1.083.275 por combustible y $3.000.000 en “traslados varios“.

“Mi lógica territorial es no tener oficina. El ítem bencina es para cuatro vehículos, uno que manejo yo, otro en Biobío, y un vehículo que usa mi jefe de gabinete“, declaró. Asimismo, dijo que en lo que más gasta es en traslado de personal, al contar con “un servicio que nos presta el chófer, con combustible, con todo”.

Le sigue Francisco Huenchumilla (DC) en La Araucanía (4.289.090) y Manuel José Ossandón (RN) en la Región Metropolitana (4.098.706).

Los que menos gastaron

El senador independiente Jorge Soria (Iquique) fue el que menos dinero registró en julio, con un total de 362.207 que se reparten en 150.000 por combustible y 212.207 de amortización. Entre marzo y agosto el monto máximo que usó fue de 1.627.244.

Por su parte, Esteban Velásquez (FRVS) de Antofagasta, tuvo el gasto de 660.204 solo en viáticos y en alimentos y alojamientos, logrando no gastar más de ese monto por mes en todo el 2022. Mientras que Fabiola Campillay (IND) registró 1.053.470.

En Valparaíso, Ricardo Lagos Weber (PPD) gastó 769.601 con 616.623 en combustible. De acuerdo al citado medio, desde su entorno afirman que no arrienda vehículos. “Desde nuestra gestión hemos tratado de ser lo más eficientes y responsables“, expresaron.