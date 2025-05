¿Por qué se menciona a Gonzalo Valenzuela en la declaración judicial de Manuel Monsalve?

El exsubsecretario del Interior fue interrogado por fiscales sobre diversos hechos que su subalterna denunció en su contra, delitos por los cuales está como imputado y por los que arriesga 15 años de cárcel.

Entre el 7 y el 13 de enero, Manuel Monsalve -acusado de violación y abuso sexual- entregó su versión sobre los hechos que lo mantuvieron 6 meses en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber.

En esas cinco jornadas, el exsubsecretario del Interior fue interrogado por fiscales sobre diversos hechos que su subalterna denunció en su contra, delitos por los cuales está como imputado y por los que arriesga 15 años de cárcel.

Un testimonio que, de acuerdo a La Tercera, quedó plasmado en un informe de 63 páginas, con 307 preguntas, en donde Monsalve abordó diversos aspectos de la denuncia de la mujer en su contra.

En una parte se hace alusión al destacado actor nacional Gonzalo Valenzuela. ¿El motivo? Por la denuncia que el también conducto hizo respecto a que sufrió un robo de un taxista, quién supuestamente lo habría drogado para cometer el ilícito.

Así mismo lo mencionó Monsalve en su declaración ante los investigadores. Consultado sobre si se había hecho un examen para intentar confirmar ese punto, el exsubsecretario contestó:

“Hay un examen toxicológico, una vez que empecé las conversaciones con los abogado Disi y Arias, les hice un relato de los hechos, ante la duda ellos recomiendan hacer un examen toxicológico, fijaron fecha y un laboratorio, no recuerdo la fecha ni el laboratorio, fue en noviembre previo a la audiencia de formalización, y fue un examen que se realizó con una muestra de pelo, quedó una contramuestra de ese pelo y se tomó una muestra de orina. Y el resultado de este examen fue entregado a mi actual abogado, el resultado de este examen es que no se encontró rastro de drogas, lo único que se encontró fue Zolpidem, medicamento que tomé voluntariamente algunos días de los que me mantuve en mi departamento posterior al 17 de octubre (día de la renuncia)”.

Y agregó: “Yo sostenía dos posibilidades, una es las drogas, y una de las drogas más utilizada para estos efectos a propósito del caso del actor (Gonzalo) Valenzuela, es éxtasis líquido, y la usan porque el metabolismo de estas drogas no deja rastros en el organismo, es indetectable salvo que se enviara al extranjero, La evidencia demuestra que no valía mucho la pena periciarlo afuera porque no tiene buenos resultados”.

De hecho, en una parte previa del interrogatorio, Monsalve también mencionó que la denunciante le habría dicho que les puso pasar el caso de Gonzalo Valenzuela. “Ella me dice que pudiera habernos pasado lo que le pasó a Gonzalo Valenzuela, actor al que drogaron en un taxi, lo llevaron a un cajero automático, le sacaron dinero, y había despertado en su casa y no se acordaba de nada de lo que hizo”.

Los otros temas abordados en su declaración

Uno de ellos fue la comida en el restaurante Ají Secó Místico, que terminó por detonar el caso. Pero también, el exdiputado reveló cómo fue que conoció a la denunciante y entregó su versión sobre los hechos que habrían terminado en una suerte de relación entre ellos.

Así mismo, Monsalve abordó cómo fueron las reuniones que sostuvo con el Presidente Gabriel Boric, lo que el Mandatario le consultó de la denuncia y cómo se concretó su salida del gobierno.

Pero también detalló por qué solicitó las cámaras de la junta en el Ají Seco Místico y las de su hotel. Y reveló que él tuvo acceso a registros distintos a los que manejaba la Fiscalía.