¿Por qué los profesores protestaron en el centro de Santiago durante las vacaciones?

Los docentes de la comuna de Santiago, en plena temporada estival, cuando no hay clases, se están convocando debido a una serie de problemáticas, lo que ha generado diferencias con el actual alcalde Mario Desbordes.

En plena temporada de verano, los profesores se manifestaron en la comuna de Santiago debido al retraso en los pagos por parte de la Municipalidad de Santiago.

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, afirmó:”Es muy lamentable que, en plenas vacaciones, los profesores deban estar aquí en lugar de descansar, con la incertidumbre de no recibir su sueldo. Esto es deplorable por parte del alcalde Mario Desbordes, quien ha implementado una política incomprensible, o sea, quitar derechos y no respetar los acuerdos establecidos en los contratos de los trabajadores de la educación. Esto es totalmente ilegal”.

“No tenemos recursos para pagar”

Ante el malestar del gremio de profesores, el alcalde de Santiago, Desbordes, respondió que “no es que el municipio no quiera pagar un bono, el artículo 47, y el bono verano, son dos bonos distintos. El de verano solamente cuesta 900 millones. Es que no tenemos recursos, ni en la Dirección de Educación, ni tampoco tenemos recursos en el municipio para pagar semejantes cifras. La Dirección de Educación está con un déficit tremendo”.

En esa misma línea, describió que hace cinco meses que no pagan al arriendo ni los gastos comunes del lugar donde están funcionando. Asimismo, remarcó que “‘hay que tener presente que el municipio ha perdido, 2021 a la fecha, más de 4.000 millones de pesos en subvenciones, producto de que la cantidad de alumnos ha disminuido, se han matriculado menos estudiantes en la comuna de Santiago, y, sin embargo, en paralelo, los costos han aumentado”.

Además, detalló que en 2021, la municipalidad le traspasó a la Dirección de Educación 8.000 millones de pesos. En 2024, la Municipalidad le traspasó a la Dirección de Educación casi 17.000 millones.

“Ahora, el municipio hoy día no tiene dinero en sus cuentas. Y cuando llegue dinero, tengo que pagar deudas del municipio, también muchas de ellas atrasadas por meses. Hoy día, cuando los profesores tienen al día sus remuneraciones y sus imposiciones con mucho esfuerzo por parte del municipio, tenemos trabajadores de la Corporación para el Desarrollo de Santiago que llevan cuatro meses sin que se les paguen las imposiciones. 600 millones de pesos necesito traspasar a esa Corporación para que, para empezar, ponga al día las cotizaciones previsionales”, remarcó.

Por otro lado, respecto a los dichos de representante del gremio docente, enfatizó que “no solo son lamentables, son demagógicas y, además, son una falta de respeto”.

“No le estamos rebajando el sueldo a los profesores. Nunca hemos desconocido el famoso artículo 47, ni tampoco el bono de verano. El tema es que no hay de dónde sacar recursos. Y le hemos pedido una ayuda al Ministerio de Educación, a la Asamblea de Educación, al Provincial de Educación. Y en los tres lugares nos han dicho que no les podemos anticipar subvenciones”, explicó.

Asimismo, sostuvo que cuando estén los recursos se pagará y dejó en claro que ‘los profesores tienen pagados sus sueldos y sus cotizaciones previsionales. Hay trabajadores de instituciones vinculadas o dependientes de este municipio que ni siquiera eso pueden decir’.”

Ante los comentarios de Desbordes, la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, concluyó:”Es mejor realizar los procedimientos, esperar también los resultados, porque si no, uno puede decir, bueno, aquí quizás una persona que todavía no ha logrado mostrar su gestión y que lleva poco tiempo y, por tanto, es parte de lo que vendrá, quizás busca como excusa hablar de la administración anterior y eso a mí me parece que no corresponde“.