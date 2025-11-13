¿Por qué Hermosilla sigue en el Colegio de Abogados? Esto explica el presidente del gremio

En entrevista en CNN Prime el abogado entregó detalles de lo que hay detrás de que Hermosilla siga colegiado aún tras dos años de conocerse el caso que abrió una serie de otras aristas sobre el sistema judicial en su conjunto.

El presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, explicó en CNN Prime los motivos que hay detrás de que el abogado Luis Hermosilla siga colegiado aún tras las revelaciones que hoy mantienen una investigación por corrupción en su contra.

Confirmando su permanencia en el Colegio, Mendoza compartió que para la ciudadanía pueda ser un hecho “incomprensible”, pero que según afirmó no es algo que esté dentro de las potestades del ente.

“La verdad es que no existe el remedio expulsivo sino a través de un debido proceso interno. Y el debido proceso interno ha estado lleno de trámites, situaciones procesales internas a los efectos de dilatar la decisión final y nosotros no podemos pasar a llevar nuestro estatuto. Tenemos que terminar ese procedimiento”, afirmó el presidente del gremio.