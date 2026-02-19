País aeropuerto de santiago

Por paro general: Aeropuerto de Santiago anuncia la cancelación de todos los vuelos hacia Argentina

Por CNN Chile

19.02.2026 / 10:44

{alt}

La huelga general se realizará este jueves en el país trasandino en protesta contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Este jueves, desde el Aeropuerto de Santiago anunciaron la suspensión de todos los vuelos con destino a Argentina debido al paro general.

“Por el paro general en Argentina, informamos que todos los vuelos hacia ese país desde el Aeropuerto de Santiago están suspendidos“, señalaron en un comunicado.

Recalcaron que los vuelos “se encuentran cancelados” y recomendaron a los pasajeros “contactar directamente con su aerolínea para obtener información actualizada y evitar acudir al aeropuerto hasta contar con información”.

Ya este miércoles las aerolíneas comenzaron a anunciar cancelaciones a raíz de la huelga general que se realizará este jueves en el país en protesta contra el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) son protagonistas de la convocatoria que comenzó durante la madrugada. Se trata de la cuarta huelga general desde que Milei asumió la presidencia.

DESTACAMOS

Tendencias ¿Cómo crear tu propia canción con Gemini? Revisa acá el paso a paso

LO ÚLTIMO

País Por paro general: Aeropuerto de Santiago anuncia la cancelación de todos los vuelos hacia Argentina
Análisis sobre cómo ocurrió la explosión en Renca: El origen del accidente que provocó el incendio en General Velásquez
“La situación fue de caos total, como se ve en las películas”: El crudo testimonio de afectado por explosión en Renca
Bomberos advierte riesgo de nueva explosión por camión con gas tras incendio en Renca: Mantienen perímetro de seguridad
Al menos tres muertos por violenta explosión en General Velásquez, según balance preliminar de Bomberos
Temblor se registra en el norte del país: ¿Dónde fue y qué magnitud alcanzó?