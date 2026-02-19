Por paro general: Aeropuerto de Santiago anuncia la cancelación de todos los vuelos hacia Argentina

La huelga general se realizará este jueves en el país trasandino en protesta contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Este jueves, desde el Aeropuerto de Santiago anunciaron la suspensión de todos los vuelos con destino a Argentina debido al paro general.

“Por el paro general en Argentina, informamos que todos los vuelos hacia ese país desde el Aeropuerto de Santiago están suspendidos“, señalaron en un comunicado.

Recalcaron que los vuelos “se encuentran cancelados” y recomendaron a los pasajeros “contactar directamente con su aerolínea para obtener información actualizada y evitar acudir al aeropuerto hasta contar con información”.

Ya este miércoles las aerolíneas comenzaron a anunciar cancelaciones a raíz de la huelga general que se realizará este jueves en el país en protesta contra el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) son protagonistas de la convocatoria que comenzó durante la madrugada. Se trata de la cuarta huelga general desde que Milei asumió la presidencia.