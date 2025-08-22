Por heladas: Gobierno activa Código Azul en seis regiones del centro-sur del país

La medida busca redoblar los esfuerzos para proteger la vida y la salud de las personas en situación de calle ante el pronóstico de heladas.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia activó el Código Azul entre las regiones de Valparaíso y Biobío a propósito de la llegada de un frente frío a la zona centro — sur del país durante la madrugada de este viernes.

Desde la cartera señalaron que la medida busca redoblar los esfuerzos para proteger la vida y la salud de las personas en situación de calle, ante el pronóstico de aguanieve que se espera en diversas zonas del Valle Central.

La subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, explicó que “el Código Azul buscar reforzar las atenciones dirigidas a personas en situación de calle a través de la ampliación de las rutas y atenciones en calle, como también de las camas en los diferentes albergues”.

¿Dónde regirá la medida y hasta cuándo?

La medida regirá hasta las 13:00 horas del viernes 22 de agosto en las comunas de Los Andes y San Felipe (Valparaíso); Rancagua (O’Higgins); Talca y Curicó (Maule); Chillán (Ñuble); Los Ángeles (Biobío) y las comunas de la Región Metropolitana .

en las comunas de y (Valparaíso); (O’Higgins); (Maule); (Ñuble); (Biobío) y las comunas de la . Para el caso de la región de O’Higgins, esta medida aplicará en la comuna de Rancagua hasta el sábado 23 de agosto a las 13:00 horas.

¿Cómo activar la alerta?