Por fuertes vientos y marejadas: Armada emite aviso de mal tiempo para tres regiones del sur

La Armada de Chile comunicó este domingo un aviso de mal tiempo que afectará el borde costero de tres regiones del sur del país.

Según el informe del Servicio Meteorológico de la institución, la condición se extenderá desde la tarde del lunes 16 hasta la mañana del martes 17, abarcando desde Isla Mocha (Biobío) hasta el puerto de Corral (Los Ríos), incluyendo sectores costeros de La Araucanía.

Recomendaciones a la navegación

Durante el lunes se registrarán chubascos y vientos que podrían alcanzar los 50 nudos en algunas comunas, junto a marejadas con olas de entre 2,5 y 4 metros.

Para el martes se pronostican cielos nublados, precipitaciones y visibilidad reducida, con olas que nuevamente podrían llegar a los 4 metros. Según reportó Radio Bio Bío, la autoridad marítima solicitó a quienes realicen actividades en el mar reforzar amarras y “abstenerse de realizar actividades náuticas deportivas” mientras dure el aviso.