País judicial

Por falsificar escrituras: Corte de Santiago remueve a notario Álvaro González por “desempeño deficiente”

Por CNN Chile

13.04.2026 / 11:23

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El tribunal de alzada estimó que "el señor González revela un desempeño deficiente que pugna con la disciplina y diligencia".

La Corte de Apelaciones de Santiago determinó la remoción del notario de la 42 Notaría de Santiago, Álvaro González.

Según la información de La Tercera, la decisión se adoptó luego que se estableciera que González se alejó de sus obligaciones profesionales.

¿El motivo? El acusado habría incurrido en validar al menos 8 escrituras falsificadas.

El tribunal de alzada estimó que el notario no chequeó la identidad de sujetos que terminaron suplantando a terceros.

Lo anterior generó que se falsearan las firmas para la ejecución de una serie de actos documentales.

La Corte de Santiago estimó que el comportamiento “del señor González revela un desempeño deficiente que pugna con la disciplina y diligencia exigible a los auxiliares de la administración de justicia, de quienes se espera cumplan su labor observando una conducta intachable y respetuosa a sus deberes funcionarios y con estricto apego a la normativa que rige su actividad”.

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