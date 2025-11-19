Popular artista urbano fue formalizado por microtráfico y conducir bajo efectos de drogas

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
Jere Klein de 19 años, detenido en Lo Prado con casi $2 millones en efectivo y estupefacientes, quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
El cantante urbano Jere Klein fue formalizado este miércoles por microtráfico de drogas, conducir bajo los efectos de estupefacientes y no portar licencia de conducir. La audiencia determinó que el artista, cuyo nombre real es Jeremías Tobar, permanecerá con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional mientras avanza la investigación.
El joven de 19 años fue sorprendido por Carabineros en la comuna de Lo Prado, donde reconocieron que portaba sustancias ilícitas en sus ropas y casi $2 millones en efectivo.
Según reportó Cooperativa, el intérprete de “Chika Mala” mostró actitud desafiante durante su ingreso al tribunal, riéndose mientras relataban los hechos y mostrándose agresivo con los medios de comunicación.
Esta no es la primera investigación vinculada a drogas que enfrenta Klein, quien ya figuraba en un operativo realizado en septiembre con 17 detenidos y 19 viviendas allanadas. El caso evidencia los recurrentes problemas legales que afectan a figuras emergentes de la música urbana chilena.
