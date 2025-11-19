Popular artista urbano fue formalizado por microtráfico y conducir bajo efectos de drogas

Jere Klein de 19 años, detenido en Lo Prado con casi $2 millones en efectivo y estupefacientes, quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

El cantante urbano Jere Klein fue formalizado este miércoles por microtráfico de drogas, conducir bajo los efectos de estupefacientes y no portar licencia de conducir. La audiencia determinó que el artista, cuyo nombre real es Jeremías Tobar, permanecerá con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional mientras avanza la investigación.

El joven de 19 años fue sorprendido por Carabineros en la comuna de Lo Prado, donde reconocieron que portaba sustancias ilícitas en sus ropas y casi $2 millones en efectivo.

Comportamiento frente a los medios

Según reportó Cooperativa, el intérprete de “Chika Mala” mostró actitud desafiante durante su ingreso al tribunal, riéndose mientras relataban los hechos y mostrándose agresivo con los medios de comunicación.

Esta no es la primera investigación vinculada a drogas que enfrenta Klein, quien ya figuraba en un operativo realizado en septiembre con 17 detenidos y 19 viviendas allanadas. El caso evidencia los recurrentes problemas legales que afectan a figuras emergentes de la música urbana chilena.