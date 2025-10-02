Policía Marítima incautó 2.800 kilos de reineta durante fiscalización en Calbuco

Durante el procedimiento, la Autoridad Marítima identificó un camión en el que había cuatro ocupantes, quienes expresaron su intención de adquirir la carga de reineta encontrada.

En medio de un patrullaje costero durante la madrugada del pasado 25 de septiembre, la Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Calbuco (Región de Los Lagos) detectó a una embarcación que realizaba una faena de descarga de recursos marinos en el borde costero.

Al notar la presencia de la Autoridad Marítima, el barco escapó del lugar y dejaron abandonadas 115 cajas de reineta, que equivalen a cerca de 2.800 kilos de pescado.

En el sector, además, se identificó un camión sin revisión técnica vigente, en el que se encontraban cuatro ocupantes.

Los sujetos señalaron su intención de adquirir la carga de reineta encontrada; sin embargo, esta transacción no se concretó.

El subteniente Julio Muñoz, subjefe de la Capitanía de Puerto de Calbuco, indicó que por instrucción del fiscal de turno se realizó la lectura de derechos a los involucrados, quienes quedaron apercibidos.

Asimismo, “se dispuso la incautación del camión y del recurso reineta, los cuales fueron trasladados a la repartición correspondiente. El producto quedó a disposición del Servicio de Salud, entidad que definirá su disposición final”.