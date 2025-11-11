Polémica entre Provoste, Manouchehri y los Cicardini continúa: Alcalde y diputada apuntaron a Fiscalía y esta respondió

Lo que comenzó durante la acusación constitucional contra el juez Ulloa tuvo réplicas y contrarrespuestas por parte de los involucrados, en donde incluso el Ministerio Público de Atacama emitió un comunicado refiriéndose al caso.

Este martes continuó la polémica entre los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Daniella Cicardini (PS) y el alcalde Maglio Cicardini, contra la senadora Yasna Provoste (DC) y el senador Fidel Espinoza (PS), saliendo además la Fiscalía mencionada entre dimes y diretes.

Todo comenzó en el contexto de la acusación constitucional en contra del ahora destituido juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. En su intervención frente a la sala del Senado mencionó contactos con la senadora Provoste, los que posteriormente fueron reiterados por parte de Manouchehri en modo de emplazamiento a la demócratacristiana.

Esto derivó en que el diputado socialista fuera increpado por la senadora y su par Fidel Espinoza (PS), quien también había sido mencionado. La situación fue retomada más tarde cuando en un punto de prensa Provoste llamó a Manouchehri a investigar el municipio de Copiapó, donde ejerce como alcalde Maglio Cicardini, padre de la diputada y pareja de Manouchehri.

“Por qué cuando el alcalde Cicardini, padre de su pareja, contrata empresas fantasmas para desfalcar a los copiapinos y copiapinas, el diputado guarda silencio. Por qué él mismo no investiga a esas empresas creadas solo para ganar contratos”, fue parte de lo que aseguró la senadora.

Respuesta de los Cicardini y Fiscalía

Estos cruces ocurren al mismo tiempo que tanto Daniella Cicardini como Yasna Provoste son candidatas al Senado por la Región de Atacama como parte del bloque Unidad por Chile.

Así, tras el altercado del lunes la diputada Daniella Cicardini publicó un video en sus redes sociales en donde acusó una “campaña sucia” que no era casualidad y que a su juicio respondía a las denuncias que ha presentado junto a Manouchehri por las distintas aristas que ha dejado el Caso Hermosilla.

“Reportajes han revelado los vínculos de la senadora Provoste con figuras de esa red de poder y de favores, como el juez Antonio Ulloa o su asesor Aldo Cornejo, mencionado en las escuchas telefónicas. Y fue precisamente la denuncia que presenté la que permitió abrir investigaciones sobre las influencias de esa red en la Fiscalía de Copiapó”, afirmó.

Fue precisamente estos dichos los que fueron contestados por la propia Fiscalía de Atacama, donde califican de “graves e infundadas” las palabras de Cicardini.

En el caso del jefe comunal de Copiapó, sus palabras apuntaron en el mismo sentido, acusando que la “red de corrupción” de Hermosilla había alcanzado al Ministerio Público en la región.

“El recién destituido juez Antonio Ulloa, uno de los engranajes de esta red, reconoció públicamente durante su acusación constitucional que mantenía ‘contactos informales’ con la senadora Yasna Provoste. Antonio Ulloa tejió una red de influencias en la Región de Atacama que incluso alcanzaba hasta la propia Fiscalía Regional. Son precisamente estos mismos sectores vinculados a esta red los que hoy impulsan acusaciones contra el Municipio de Copiapó, movidos nada más que por la venganza, al ser Daniela Cicardini la que los ha enfrentado”, dijo en un video en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, en el mismo comunicado en que se refieren a los dichos de la diputada el ente persecutor respondió que las investigaciones que llevan adelante contra el municipio no surgieron solo de oficio tras informes de Contraloría, sino también por denuncias de terceros, y que son lideradas por la Unidad de Casos Complejos de la Fiscalía Regional.

Manouchehri defendió su mención a Provoste y Espinoza

Esta jornada también se refirió a lo ocurrido el diputado Manouchehri, quien expresó en primer lugar que no fue él quien puso el tema sobre la mesa, sino el propio Ulloa durante su intervención.

“Cuál es la alternativa si el señor Ulloa pone sobre la mesa el nombre de dos senadores de la República, dice que ha tenido contactos para nombramientos y para fallar en la acusación constitucional. Yo estoy en la responsabilidad de preguntarle qué es lo que sucede con ese contacto”, aseguró el parlamentario socialista en Radio Infinita.

Asímismo, acusó que mientras hablaba en la sala del Senado Provoste lo “insultó” a él y a la diputada Cicardini. Y más tarde, agregó, fue el senador Espinoza quien fue a amenazarlo con golpes al término de la sesión.