Poduje por informe de Contraloría tras el megaincendio en Valparaíso: “Vamos a hacernos parte de esta investigación”

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, se refirió a los informes elaborados por la Contraloría General de la República (CGR), que identificaron “graves deficiencias” en la gestión de los recursos destinados a enfrentar la emergencia provocada por el megaincendio de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso.

Entre las instituciones mencionadas por la CGR destacan la Delegación Presidencial Regional, la Dirección Regional de Arquitectura y las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué.

En ese contexto, el arquitecto señaló que “esto tiene una doble gravedad porque, como sabemos, esta reconstrucción ha sido un desastre, las familias están abandonadas y, en ese escenario, que se malgasten recursos nos parece absolutamente impresentable”.

Asimismo, remarcó que el presidente electo, José Antonio Kast, ha sido claro respecto del buen uso de los recursos y que las necesidades de las personas son prioridad.

En relación con el informe de auditoría de la CGR, adelantó que “nosotros vamos a hacernos parte de esta investigación en lo que nos corresponde y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para clarificar cuál fue el destino de estos recursos y empujar la reconstrucción que todavía está pendiente”.